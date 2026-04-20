Seis detenidos tras chocar contra un poste: Cayó en Haedo una banda que cometía entraderas

Una banda integrada por seis hombres cayó en la localidad de Haedo, luego de intentar cometer una entradera en una vivienda y protagonizar una fuga que terminó con un choque contra un poste, en medio de un «operativo cerrojo»

Ocurrió en la noche del miércoles pasado, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas advirtió la presencia de varios sujetos que habían ingresado a una finca ubicada sobre la calle Vélez Sarsfield al 1000 en Morón.

Según fuentes policiales, los sospechosos forzaron la reja de una ventana del patio trasero para intentar acceder al interior del domicilio. Sin embargo, al notar la presencia de los efectivos, los individuos escaparon sin poder llevarse nada.

La huida se produjo a bordo de un vehículo, pero a pocas cuadras perdieron el control y chocaron contra un poste de luz en la intersección de Larralde y Escalada.

En ese contexto, uno de los sospechosos fue aprehendido en el lugar del impacto, mientras que los restantes intentaron continuar la fuga en otro automóvil.

No obstante, fueron interceptados a pocos metros por los efectivos, que lograron reducirlos y concretar las detenciones.

Durante el procedimiento, la policía secuestró una mochila que contenía diversas herramientas de fuerza y corte, entre ellas un criquet, destornilladores y una llave francesa, elementos que habrían sido utilizados para violentar el acceso a la vivienda.

La víctima resultó ilesa y no se registraron faltantes en el domicilio. Dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, incluyendo robo agravado y otros ilícitos. Interviene en la causa la UFI 3 de Morón.