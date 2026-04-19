10 Primera Nacional: Morón venció 2 a 0 a Colón, para recuperar la punta de la Zona A

Deportivo Morón tenía una prueba de fuego ante Colón, el líder de la Zona A, tras la derrota en San Miguel. Y la superó claramente. El Gallo se impuso por 2 a 0, para recuperar el liderazgo en el Nuevo F. Urbano, por la fecha N°10.

El equipo de Walter Otta fue superior en todo momento y pegó en momentos claves. A los ’18 Gonzalo Berterame sacó provecho de una defensa en línea y halló a Franco Fagundez, que definió con mucha calidad ante la salida de Tomás Paredes.

El Sabalero, que llegaba con tres triunfos consecutivos, nunca consiguió lastimar. Como si fuera poco, Matías Muñoz le dio un golpazo a la altura de la garganta a Santiago Kubiszyn a pocos metros del árbitro y Álvaro Carranza lo expulsó para dejar a los de Santa Fe con diez jugadores.

Morón salió decidido al complemento y al minuto pudo estirar al ventaja antes del primer minuto. Con Colón otra vez mal parado en el fondo, Fagundez metió una gran asistencia para la aparición de David Bulacio, que la mandó a la red.

Así, el Gallo recuperó la punta por diferencia de gol, con 17 unidades, hasta tanto juegue Defensores, que está a tres.