Hurlingham firmó un convenio para incorporar pasantes en el ámbito de la gestión judicial

El Municipio de Hurlingham firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que permitirá la incorporación de estudiantes como pasantes en distintas áreas vinculadas a la gestión judicial.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las carreras de Abogacía o Criminalística que residan en Hurlingham. Los interesados pueden enviar su CV al mail: pasantias.fiscalias@hurlingham.gob.ar

El objetivo de la experiencia es la formación en el sistema judicial de lo estudiantes, como un primer paso en su carrera profesional.

En 2024 la gestión de Damián Selci también había firmado un convenio con la UNAHUR para la creación de la Guardia Ambiental, incorporando estudiantes avanzados de la carrera de educación ambiental. Y en 2025 firmó un convenio similar con la UBA para integrar estudiantes de Ciencias Veterinarias a la Clínica Veterinaria Municipal, inaugurada ese mismo año.

📢 OPORTUNIDAD LABORAL PARA ESTUDIANTES DE HURLINGHAM



La Municipalidad de Hurlingham firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para incorporar pasantes en el ámbito de la gestión judicial. pic.twitter.com/8uw2i7ebzN — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) April 21, 2026