Hurlingham: El HCD llamará a audiencia pública para homologar el desembarco de Barracas en el Poli

El Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó este miércoles, por mayoría, el llamado a audiencia pública para discutir la homologación del convenio firmado entre el Municipio y el Club Barracas Central. Se trata de un paso previo necesario, pero no vinculante, para convalidar el acuerdo alcanzado con el club que preside Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, para el uso del predio polideportivo de William Morris, que hasta diciembre fue de River Plate.

La convocatoria fue aprobada por 12 votos contra 7. El gran ausente fue el exintendente Juanchi Zabaleta (PJ), quien en 2017 firmó la cesión del Poli en favor del Millonario, a cambio de inversiones y mejoras en el predio de Paso Morales. El convenio fue extendido por la gestión de Damián Selci en marzo de 2025, pero sólo hasta fin de año.

El 13 de febrero de 2026 el Ejecutivo firmó un convenio con Barracas, que ya el mes pasado empezó a plotear con su escudo las instalaciones. Según plantearon hoy concejales libertarios, a cambio de $200 millones al año para el Municipio.

Muy poco, a entender del concejal Rafael De Francesco (LLA), quien consideró que «se olvidaron un par de ceros» en el contrato y apuntó contra el mandamás del «Guapo» por estar «sospechado del lavado de millones y millones de pesos».

River tomó posesión del predio en 2017 bajo la administración de Juanchi Zabaleta. Selci extendió convenio con River en marzo 2025.

La voz informante del oficialismo, Elena Cerbino (Fuerza Patria) se limitó a responder (más allá de las chicanas políticas de cada sesión) que «no hay ninguna irregularidad» y que «para convalidar el convenio, es que estamos llamando a una Audiencia Pública en los tiempos que corresponden, para que vengan los vecinos y escuchar su opinión».

«En este mismo espacio no se llamó a audiencia cuando se firmó un convenio con otro club», refutó, aunque ella misma fue parte de la audiencia del 26 de abril del 2017, que se hizo en el polideportivo. Al otro día el HCD aprobó el convenio con 13 votos, incluyendo el de Cerbino y otros 9 del PJ, más los votos de la siempre aliada Marianela López, y de Pablo Sívori, apellido ilustre del Millonario, que por entonces rompió el voto opositor de Cambiemos.

El convenio con River implicaba la construcción de un Centro de Alto Rendimiento, más la capacitación y uso del espacio por parte de clubes de barrio de Hurlingham. Pero las canchas auxiliares de fútbol estuvieron vedadas a los vecinos.

Los detalles del nuevo convenio se discutirán en la Audiencia. El libertario Julio Medina advirtió que «el expediente carece de los informes técnicos obligatorios». Y que «no existe un análisis jurídico completo que justifique el valor del canon ni la ausencia de tributos». Según dijo, sería un «alquiler» equivalente a $12 mil por hora».