Copa Argentina: Midland eliminó a un Morón alternativo, que lo perdió cuando lo quiso ganar

El club FFCC Midland derrotó 2-1 a Deportivo Morón, en cancha de Temperley y con hinchadas, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina donde enfrentará al ganador del partido entre Banfield y San Martín de Tucumán.

El equipo de Joaquín Iturrería (ex Morón) llegaba a este encuentro tras perder 1-0 con San Martín de San Juan, el sábado pasado en Libertad por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, certamen que lo tiene séptimo con 13 puntos.

Por su parte, el equipo de Walter Otta arribaba a este partido tras vencer 2-0 a Colón de Santa Fe, el sábado en el estadio Nuevo Francisco Urbano por la misma jornada de la Zona A de la Primera Nacional donde es líder con 19 unidades.

El Gallo preservó jugadores y puso en cancha a un equipo alternativo. La frescura le duró algunos minutos, pero el conjunto de Merlo primero le quitó la pelota y luego empezó a encontrar espacios, hasta que llegó el justo 1 a 0 de Jeremías Perales a los ’43 minutos del primer tiempo.

Tras un gran pase en cortada de Agustín Campana, el delantero Maximiliano Rogoski quedó mano a mano con el arquero Federico Díaz, que atajó la pelota pero, con algo de fortuna, el rebote le quedó al delantero formado en Banfield.

En el complemento, Otta empezó a mandar al campo de juego a los habituales titulares del ´Gallo´ y empezó a acechar timidamente el área del arquero Mauro Leguiza.

Tal fue la insistencia que, a los 27 minutos, Mauro Burruchaga marcó el empate para Deportivo Morón. En un tiro de esquina desde la derecha cerrado ejecutado por Juan Manuel Olivares, el arquero Leguiza despejó corto con los puños pero se chocó con su propio defensor y le dejó la pelota servida al ex Arsenal de Sarandí que remató debajo del arco y marcó el 1-1.

Tan solo 6 minutos después y con el ´Gallo´ buscando la victoria, Midland terminó ganando el partido en un contragolpe 3 contra 2 comandado por Matías Flores que llegó a la medialuna del área y abrió hacia su izquierda para Rogoski quedara mano a mano ante el arquero Díaz. Se la punteó con lo justo, para que pegue en el palo y entre.

El Gallo no tuvo ni juego, ni fortuna. Fagundez, que había entrado en el ST, se fue expulsado sobre el cierre por su propia impotencia.

Con el 2-1. Midland sigue haciendo historia en esta Copa Argentina donde ya había eliminado a Argentinos Juniors por penales y ahora selló su mejor participación en la historia del certamen. En la próxima instancia, enfrentará al ganador del partido entre Banfield y San Martín de Tucumán.

En lo pronto, visitará a Chacarita Juniors el próximo domingo desde las 15.30 por la undécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Por su parte, Deportivo Morón sigue sin poder igualar su mejor performance en este certamen, la cual fue en 2017 donde quedó eliminado por River en semifinales. En la próxima fecha de la Primera Nacional, recibirá a Racing de Córdoba desde las 15.