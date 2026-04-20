Renunció Szeszurak: Sin ganar en lo que va del año, Ituzaingó se comió otro DT en apenas 7 fechas

Tras la goleada de Dock Sud, el Club Atlético Ituzaingó se volvió a quedar sin DT. Ocurre apenas siete fechas después de la asunción de Guillermo Szeszurak, quien había firmado el 5 de marzo en reemplazo de Diego Herrero.

El panorama es complicado para el Verde, que está último en la tabla de la B Metro con apenas 4 puntos en 11 fechas y sin triunfos en lo que va del año.

Tras un merecido ascenso en noviembre 2025 (por penales ante Sportivo Barracas por la final del Reducido de la Primera C), Matías De Cicco presentó la renuncia como técnico. Un dejavú del 2021, cuando se fue tras el lograr el objetivo.

Su primer reemplazo fue Diego Herrero. Pero tras cuatro caídas en serie fue despedido y se contrató a un DT con mejores antecedentes. Pero el plantel es el mismo. El club priorizó lo económico, en medio de un juicio de una gimnasta, por daños y perjuicios, que finalmente empezó a pagar a fines del 2025 con ayuda de la AFA.

La primera opción para conducir al primer equipo sería hoy Juan Carlos Kopriva, quien dirigió a Excursionistas el año anterior. Será, precisamente, el próximo rival del León, en el estadio Carlos Sacaan, el sábado 25 por la fecha N° 13°.

De común acuerdo con la Comisión Directiva del Club Atlético Ituzaingó, Guillermo Szeszurak dejó de ser el DT del primer equipo.



Le agradecemos al Búfalo y a su cuerpo técnico por el trabajo y le deseamos éxitos en sus próximos desafíos profesionales. pic.twitter.com/VmthKPXoW2 — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) April 20, 2026

(Con información de vermouth-deportivo)