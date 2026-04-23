Policía Local: Lucas Ghi se reunió en Morón con autoridades de la Provincia y del Poder Judicial

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó este miércoles una reunión con representantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la coordinación, el diseño de protocolos y los contenidos de la carrera policial necesaria para una fuerza de seguridad municipal.

Del encuentro, realizado en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal, también participaron la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.

Las autoridades locales estimaron que está previsto comenzar la formación para los aspirantes durante la primera semana de junio de 2026, dando un paso decisivo en la consolidación de esta política pública estratégica para el distrito.

En este sentido, se trabaja desde los equipos municipales, en articulación con el Estado bonaerense y miembros del Poder Judicial, para consolidar una herramienta eficaz que fortalezca la presencia del Estado y mejore la capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad de la comunidad.

Al respecto, el jefe comunal reafirmó la decisión de avanzar en la creación de una Policía Municipal con fuerte anclaje territorial, orientada a la prevención y en articulación permanente con el sistema de seguridad provincial y judicial.

El anuncio lo hizo en la apertura de sesiones del HCD. Actualmente continúa abierta la inscripción para formar parte de la futura fuerza. En esta instancia se realizan entrevistas a personal retirado de fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas.

Según fuentes del HCD, no hubo ningún proyecto al respecto. Y deslizaron que se trataría de una «fuerza urbana» de seguridad, sin armas letales, como ya existen en otras comunas del GBA. Aún así, también dejaron trascender que hay un reclutamiento de ex agentes de la Policía (retirados) que tendrían la tarea de orientar la formación y la conducción.

Por parte del Ministerio de Seguridad participaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; y el director provincial de Fiscalización y Control Región Interior Oeste, Sebastián Codini. En tanto, por el Instituto Universitario Vucetich participaron el vicerrector, Lic. Gonzalo García Vila, el secretario del Consejo Directivo, Hernán Legnani; y la directora del Departamento de Seguridad Pública y Ciudadana del IUV, Elea Maglia.

En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el fiscal general adjunto, Alejandro Varela; el presidente del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Matías Rappazzo; y el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, Fabián Cardoso.