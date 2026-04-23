El Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de la PBA inauguró su local en Morón

En el marco del Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, este martes 21 de abril se desarrolló en Morón una jornada que reunió a autoridades, profesionales y estudiantes, con eje en la prevención, la formación y los desafíos actuales del sector, en una agenda que combinó actos institucionales, exposiciones y reconocimientos.

La actividad comenzó a las 17 con la inauguración de la oficina del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad (CPHS) y la colocación de una placa en homenaje a Mario Cazaux, en la nueva sede de 9 de Julio al 481.

A partir de las 18 se realizó la apertura formal, con el Himno Nacional y un mensaje institucional que destacó el rol estratégico de la disciplina en la protección de la salud laboral y la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre Estado, empresas y profesionales.

El primer bloque contó con la participación del secretario general de SEOCA, Rubén Ledesma; el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; y el presidente del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad, Lorenzo Gómez.

En los bloques siguientes se abordaron distintos ejes clave. Sobre el desarrollo de la higiene y seguridad en el ámbito sindical expusieron Lorenzo Gómez y Karina Álvarez. En tanto, la digitalización profesional y la inteligencia artificial aplicada a la disciplina fue desarrollada por Matías Androzuk.

Uno de los momentos centrales fue la mesa de diálogo sobre educación en la profesión, que reunió a referentes académicos: el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador, Walter Rodríguez Esquivel; el decano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Serra; y la directora de Educación del Ministerio de Educación bonaerense, Carla Maglione. Allí se debatieron estrategias para la inserción laboral, el futuro del ejercicio profesional y el vínculo entre formación y mercado de trabajo.

La jornada también incluyó una charla técnica a cargo de Carolina Busso, de la firma Delta Plus, centrada en la certificación de elementos de protección personal en Argentina, en el marco de la Resolución 18/2025.

El encuentro se completó con la jura de nuevos matriculados, la entrega de reconocimientos —entre ellos a Alberto Ruibal— y distinciones a profesionales del sector, consolidando un espacio de intercambio que reafirmó el compromiso con la mejora continua de las condiciones laborales.