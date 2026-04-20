20/04/2026

Merlo: Un delincuente falleció y otro fue herido tras un intento de asalto a una pareja de policías

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Un delincuente terminó abatido y otro detenido tras un presunto intento de robo en el Camino de la Ribera de Merlo. El episodio ocurrió cerca de las 20 horas del domingo, cuando dos hombres abordaron a una pareja de policías que caminaban vestidos de civil.

En ese contexto, uno de los efectivos sacó su arma y disparó contra los sospechosos: uno falleció en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

El segundo resultó herido durante el tiroteo y fue reducido por el personal policial. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia y quedó a disposición de la Justicia. Interviene la Fiscalía N°4 de Morón.

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