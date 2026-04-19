En el Parque de la ex Base Aérea, el intendente Ghi presentó la «Mesa Aeronáutica Morón»

El Municipio presentó la Mesa Aeronáutica Morón, un espacio de articulación que nuclea a empresas, instituciones educativas, autoridades y actores clave del sector, con el objetivo de potenciar el polo y el ecosistema aeronáutico del distrito.

El encuentro, que se desarrolló en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), estuvo encabezado por el intendente Lucas Ghi; la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; y los secretarios de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; y Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro.

También participaron el cofundador de ProFlight, Rodrigo Fernández; el presidente de Morón SAPEM 2020, Hernán Di Menna; los comodoros de las bases aéreas; autoridades de instituciones educativas; el decano de la UTN Regional Haedo, Ing. Carlos Hugo Salvador; y representantes de más de 20 empresas del sector.

“Fuimos avanzando y construyendo algunas soluciones, pequeñas conquistas que nos trajeron hasta acá. Pero hoy hay que pensar en lo que falta. Y eso tiene que ver con la infraestructura y con lograr poner en la agenda nacional la potencialidad que tiene este aeropuerto. Sabemos qué tenemos y sabemos qué nos falta”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó: “Necesito que esto crezca para que todo Morón capitalice los beneficios de este desarrollo, que tiene, sin lugar a dudas, un potencial inusitado. No sabemos hasta dónde puede crecer. Lo que sí vemos es que efectivamente hay un camino por recorrer. Entonces, celebro esta reunión, este momento de reencuentro y de relanzamiento para establecer una hoja de ruta de objetivos y trabajo”.

En Morón contamos con infraestructura aeroportuaria, bases aéreas, instituciones educativas orientadas a la actividad, la Universidad Tecnológica Nacional que dicta la carrera en Ing. Aeronáutica y más de 20 empresas del rubro, que fortalecen el entramado de producción local. pic.twitter.com/vI8ijv6Jst — Municipio de Morón (@munimoron) April 16, 2026

Morón cuenta con una infraestructura y un entramado productivo estratégico en materia aeronáutica: en su territorio se encuentran bases aéreas, dos escuelas técnicas especializadas —el INAC y la Escuela Técnica N° 4 de El Palomar—, además de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que ofrece la carrera de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial.

Hace dos décadas que se busca explotar el potencial aerocomercial, al menos desde la presentación del plan Morón 2020, bajo la gestión de Martín Sabbatella. Pero, paradójicamente, fue el macrismo el único avanzó con un aeropuerto, en la Base de El Palomar, entre 2019 y 2019, que el camporismo desarmó tras la pandemia del 2020 bajo la presidencia de Alberto Fernández. Todavía suenan los reclamos de comerciantes y dirigentes del PRO y la UCR.

Asimismo, hay más de 20 empresas dedicadas a servicios aeronáuticos, lo que consolida un ecosistema único en la región.

El PITAM es un espacio clave para el desarrollo industrial del distrito, orientado a la radicación y el crecimiento de establecimientos productivos y de servicios vinculados a la tecnología y la actividad aeronáutica. Está conformado como una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), donde el Municipio posee el 90 % de las acciones y el Instituto de Desarrollo Económico de Buenos Aires (IDEB) el 10 % restante.

El parque nuclea sectores como la industria aeronáutica, eléctrica y electrónica, instrumental de precisión, plásticos, metalmecánica, informática aplicada, diseño industrial y aeronáutico, logística y escuelas de vuelo.

✈️ Seis años de la pandemia. Seis años sin El Palomar.

La gente necesita trabajo, educación, salud. Las decisiones políticas son ahora, no mañana.



El Palomar no fue solo un aeropuerto: fue justicia social, fue empleo para miles de argentinos, fue movilidad y oportunidades… pic.twitter.com/wIac5EX0NB — Asociacion Banquemos al Aeropuerto (@AsocBanquemos) March 19, 2026