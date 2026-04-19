Allanan la casa de un adolescente que amenazaba con una masacre en una Secundaria de San Miguel

Un adolescente de 16 años fue identificado tras publicar mensajes intimidatorios en las redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo del partido bonaerense de San Miguel y la Policía secuestró armas de fuego en su domicilio.

Ante la continuidad de casos de alumnos que amenazan con realizar matanzas escolares, fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que un anónimo alertó al 911 sobre la exhibición imágenes con una pistola en Instagram y canales de difusión de WhatsApp, a la vez que advertía: “Nos vemos mañana, wachines”.

El denunciante aportó las capturas de pantalla y los investigadores constataron la existencia de las cuentas que luego fueron cerradas, pero luego profundizaron las diligencias y encontraron otro perfil en esa plataforma, donde había más fotografías del menor con el arma de fuego.

[SOCIEDAD] En Carapachay, detuvieron a un joven por amenazar con "hacer un tiroteo" en una escuela. https://t.co/bt4Uyc6Qmt pic.twitter.com/DyUcwF9X5Q — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 18, 2026

Las autoridades se comunicaron con el Consejo Escolar de San Miguel para cotejar el material y se identificó al sospechoso como J.N.R., estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, motivo por el que se dispusieron consignas policiales en ese establecimiento.

El fiscal Fernando Simi, miembro de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, solicitó al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del magistrado Marcelo Kogan, una orden de allanamiento en la vivienda del adolescente.

El procedimiento se efectuó, se halló al involucrado junto a su familia, mientras que agentes de la DDI San Martín y SUB DDI San Miguel secuestraron siete celulares, una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 -réplica de la calibre 9 milímetros-, una notebook y una munición de fabricación nacional FLB calibre 9 milímetros troncocónica que estaba percutada sin haberse disparado.

El caso fue caratulado como “intimidación pública» y no se tomó temperamento sobre ningún miembro del grupo familiar.