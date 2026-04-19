Las 62 Organizaciones avanzan en la normalización de la Seccional Morón, Ituzaingó y Hurlingham

Con más de 50 gremios reunidos en su sede de Fragata Sarmiento 659 (Taxistas) las 62 Organizaciones peronistas decidieron avanzar hacia la normalización de la Seccional Morón – Ituzaingó – Hurlingham, el próximo 29 de abril.

El acto se realizará en el Sindicato de Comercio Zona Oeste (Morón), que hará la veces de anfitrión, y que estuvo representado en el plenario de este viernes por su secretario de Acción Social y Vivienda, Ernesto Ludueña.

Estuvieron presentes en la toma de decisiones el cosecretario General de la CGT, Octavio Argüello, y el líder de Camioneros, Hugo Moyano, «quien oficializó su adhesión y su compromiso con el fortalecimiento de Las 62 que conduce el compañero José Ibarra, respaldando activamente este proceso de normalización y unidad».

«En un contexto donde las y los trabajadores necesitan respuestas concretas, reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la construcción colectiva. Con cada normalización, Las 62 se fortalecen. Seguimos construyendo territorio, representación y futuro para las familias trabajadoras de nuestra Patria», señaló el espacio con un comunicado que firmaron el propio Ibarra y Rubén Grimaldi.

La normalización de Las 62 avanza con el respaldo de más de 50 gremios y el acompañamiento de Hugo Moyano, bajo la conducción de José Ibarra. Un proceso que consolida unidad y amplía la representación sindical. #Las62Organizaciones #HugoMoyano #JoséIbarra pic.twitter.com/Vbc3mdPoJG — Las 62 Organizaciones Oficial (@las62oficial) April 17, 2026

Entre lospresentes estuvieoron José Ibarra (Secretario General de Las 62 – Taxis), Ángel García (Seguridad), Oscar Mangone (Sindicato del Gas), Julio Schiantarelli (SUPEH), Fabián García (SOECRA/Cementerios), Fabián Hermoso (Químicos y Petroquímicos), Rubén Grimaldi (UTERA), Roberto Villalva (Madera), Guillermo Mangone (Federación del Gas), Jerónimo Moyano (Camioneros), Facundo Moyano (Peajes), Juan Carlos Murgo (Caucho), Marcelo Dávila (Guincheros), Adolfo Villafañe (Chacinados), Luis Pandolfi (Tintoreros), Marcelo Barrios (Remises), Cacho García (Estaciones de Servicio) Nico Ferro (Turf), Ezequiel Tosco (Informática), Gonzalo Salum (Judiciales), Ricardo Prado (USAFIP), Jorge Mancini (AGOEC), Gustavo González (Locutores), Mariana Berbeglia (SUTFRA/Feriantes), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Julio Estévez (Upsafip), Mariana de Alba (USAFIP), Gonzalo Castaño (Caddies), Walter Vázquez (ANSES), Alejandro Poli (FAREM), Ofelia Fernández (Rama Femenina/SUC), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Camilo Gómez (62 Zona Norte/Vareadores), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcela Ludueña (62 Lomas de Zamora), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marco Orellana (Puerto Deseado-Chubut), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Julio Carrizo (62 Almirante Brown), entre otros.