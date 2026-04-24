Demoras y cancelaciones en el Sarmiento, tras el descalce de un tren entre Ciudadela y Liniers

Una formación de la Línea Sarmiento, que se dirigía hacia Moreno, descarriló esta tarde a la altura de Liniers, lo que generó importantes complicaciones en el servicio en plena hora pico, y obligó a limitar el recorrido de los trenes.

Como consecuencia, las formaciones no llegaban hasta esa estación y circulan con demoras en distintos tramos, aunque cerca de las 19.30 el servicio comenzó a normalizarse paulatinamente, según confirmó la empresa Trenes Argentinos, concesionaria del ramal.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el incidente, que se originó por un descalce, provocó trastornos para miles de pasajeros que utilizan diariamente el tren que une Once con el oeste del conurbano. En ese marco, el servicio funcionó de manera restringida desde Haedo a Moreno y con cancelaciones parciales.

Como consecuencia de este episodio, todos los pasajeros de la formación que perdió una rueda fueron evacuados, sin que se registraran lesionados.

🚆🚨 DESCARRILAMIENTO DEL TREN SARMIENTO EN LINIERS



🗣️“Descalzar quiere decir que una rueda se sale del eje de la vía. Eso puede tratarse de un cambio mal hecho, ya sea por una falla humana o mecánica" precisó un trabajador del Sarmiento. https://t.co/196hIsjXSa pic.twitter.com/5sQT3I0zSk — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) April 23, 2026