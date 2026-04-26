Primera C: En el regreso de De Cicco, Ituzaingó cayó ante Excursionistas por 3 a 1

En el Carlos Sacaan y con el regreso de Matías De Cicco como DT, Ituzaingó no pudo con el Excursionista líder de la B Metro (con 24 puntos pero un partido de más, se ubica tercero por diferencia de gol), por la fecha 13 de la fase regular.

En una ráfaga el visitante se puso 2 a 0. A los ’10 del PT abrió la cuenta Mariano Arango. Y apenas pasado el cuarto de hora Nicolás Damioli estiró la ventaja con un golazo. Lautaro Mena con un zurdazo descontó parcialmente a los ’44.

El Verde fue a buscar el empate, pero no tuvo contundencia. Hasta que finalmente Matías Alaniz puso el 3 a 1 a los ’27 del ST.

El próximo rival del Verde será Comunicaciones, como visitante. De Cicco tiene mucho trabajo por delante si quiere evitar el descenso de un equipo que está último, despidió a dos técnicos, y no pudo ganar en lo que va del año.

"Matias de Cicco"



Por el cruce entre el DT de Ituzaingó con el jugador de Excursionistas. pic.twitter.com/0fqDXHgXpL — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 25, 2026