26/04/2026

Primera Nacional: Morón dio vuelta a Racing (C) 2 por 1 para sostener el liderazgo de la Zona A

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Deportivo Morón superó este domingo a Racing de Córdoba por 2 a 1, en un partido jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, correspondiente a la fecha 11 de la Primera Nacional. El Gallo mantuvo así la punta de la Zona A.

La visita se puso en ventaja con el gol Ricardo Centurión a los 2 minutos del segundo tiempo. Pero el Gallo igualó a los ’23 de la segunda mitad a través d Santiago Kubiszyn. Y ‘5 después lo dio vuelta Juan Manuel Olivares, a los ’28.

Con este resultado, el equipo de Walter Otta, que venía de una dolorosa caída por Copa Argentina ante Midland (2 a 1) en la semana, lidera la Zona A de la PBN con 20 unidades en 10 partidos (uno más que Colón, su escolta con 17).

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