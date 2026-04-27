Haedo: Detienen a un alumno de 14 años por otra broma de mal gusto contra la directora de su colegio

Un alumno de 14 años del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo fue allanado y demorado por amenazar en redes sociales con dispararle a la directora, en medio de la ola de «bromas» macabras posteriores al tiroteo fatal de San Cristóbal.

«Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?», había posteado el adolescente, lo que obligó a la escuela a realizar una denuncia formal.

​De todas formas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón intervino de oficio. Por orden de la jueza de Garantías la Justicia Penal de Morón, Karina de Luca, efectivos de la Comisaría 2ª de Haedo allanaron la vivienda del menor en la calle Curuzú Cuatiá, donde se incautó el teléfono celular del joven para peritajes técnicos.

El caso fue caratulado como «Intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva».

La Justicia le prohibió al joven asistir al colegio; continuará sus clases de forma virtual. Aunque desde el colegio adelantaron que es probable que no se le permita la inscripción para el ciclo 2027.