Intendentes fueron a reclamar fondos y Pettovello les dejó un cartel: «Si su gobernador….»

Junto a funcionarios bonaerenses, un grupo de intendentes nucleados en la FAM marcharon este miércoles hasta la sede del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello, en reclamo por fondos alimentarios. Pero allí se encontraron la puerta cerrada y tapada por un cartel que: «Intendentes, diríjanse a quién corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben».

Los jefes comunales reclamaban puntualmente por el financiamiento del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE). «Desde que asumió, el gobierno libertario desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires», señalaron los caciques, en su mayoría del PJ.

«En 2024, comenzó apropiándose para destinar a la especulación financiera el 34% de esos recursos, al año siguiente se quedó con el 41% para el mismo destino y para este año pretende quedarse, para idéntico propósito, con el 54% de las partidas que deberían asignarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y a la incorporación de financiamiento para el Programa (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA)», remarcaron.

Pero la ministra Sandra Pettovello estaba en el Congreso, donde acompañó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el show de apoyo del Gobierno al ex vocero para rendir cuentas en su informe mensual del Congreso, como establece la Constitución Nacional.

Milei hacete cargo, menos Adorni y más alimentos.



Con intendentes bonaerenses fuimos a Capital Humano para presentarle a la ministra Pettovello un reclamo por la deuda de más de $220.000 millones que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario… pic.twitter.com/SFcAFLnN6Q — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 29, 2026

En la puerta del ministerio, Pettovello les dejó un mensaje a los jefes comunales: «Intendentes, diríjanse a quien corresponda».

En esa línea se expresó Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, que aún no juró como senador provincial. «El gobierno provincial y muchos intendentes mienten. La Nación no le debe nada a la Provincia en seguridad alimentaria. El corte del programa Mesa Bonaerense es una absoluta responsabilidad del gobernador Kicillof», posteó.

Una de las que recogió el guante fue la diputada nacional Teresa García, muy cercana a Cristina Kirchner. «Pettovello cerro la oficina, vino al Congreso a defender a Adorni. Ud tiene que trabajar para los millones de bonaerenses y los millones de argentinos. Los Intendentes levantan la persiana todos los dias. La pregunta: lo que quiere es gobernarla uds. ¿En serio?», se preguntó.

También respondió el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés «Cuervo» Larroque: «Con intendentes bonaerenses fuimos a Capital Humano para presentarle a la ministra Pettovello un reclamo por la deuda de más de $220.000 millones que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar y solicitar financiamiento para políticas alimentarias y sociales».

«Hoy el gobierno provincial y los municipios somos quienes estamos haciendo todos los esfuerzos económicos para cubrir la deserción del Estado nacional. El presidente tiene que asumir sus responsabilidades y dar respuestas a las necesidades de la gente», señaló Larroque.

Ese mensaje de Larroque fue reposteado por el gobernador Axel Kicillof, que ayer estuvo de recorrida por el interior bonaerense.

El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción.

Dirigirse a quien corresponda.@JMilei pic.twitter.com/2ZlLlyM5mJ — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 29, 2026