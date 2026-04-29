Detuvieron a un policía que disparó y mató a la pareja de un motochorro, en La Matanza

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en La Matanza tras quedar imputado por la muerte de una mujer que, según su versión, participó de un intento de robo junto a otro delincuente. La Justicia analiza si el accionar del agente se encuadra o no en un caso de legítima defensa.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles. El propio policía, Héctor Mariano Camejo, de 48 años, se presentó en una comisaría y relató que, mientras se encontraba de civil y fuera de servicio, fue interceptado por motochorros en la calle Montgolfier.

De acuerdo a su declaración, en ese momento extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, lo que provocó la huida de los sospechosos.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, que captaron tanto el intento de asalto como la reacción del efectivo.

Tras los disparos, uno de los asaltantes escapó dejando rastros de sangre en la vía pública, mientras que la mujer se desplomó a pocos metros. Fue trasladada al Hospital Favaloro, donde se confirmó su fallecimiento a raíz de una herida de bala en la zona intercostal.

A partir de los datos aportados por el propio imputado, se realizaron peritajes en el lugar del hecho. Allí se secuestraron diez vainas servidas calibre 9 milímetros, tres proyectiles intactos, una réplica de arma de fuego tipo pistola, una gorra negra y una motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, conducida por el fiscal Adrián Arribas, quien ordenó la detención del agente al considerar que, en principio, su conducta no se ajustaría a un caso de legítima defensa.