Tiroteo: Cuatro detenidos y un jubilado herido, tras el intento de asalto a una joyería de Laferrere

Una banda de delincuentes encapuchados intentó asaltar una joyería en Laferrere, pero los custodios lograron frustrar el ataque.

El enfrentamiento derivó en un tiroteo y, como consecuencia, un jubilado que salía de un trámite en PAMI recibió un disparo en una pierna.

El episodio tuvo lugar este mediodía en la calle Luro al 5900 del partido de La Matanza. Según informaron fuentes policiales, los miembros de la banda eran seis, estaban encapuchados y descendieron de distintos moto vehículos y se dirigieron en dirección a la joyería. Pero no se esperaron a que el custodio que estaba en la puerta del local reaccionara de forma rápida y se enfrentara a todos los delincuentes.

En ese momento comenzó un intenso tiroteo entre el custodio y los asaltantes, al que se sumó otro guardia de un banco cercano. Durante la balacera, el empleado de seguridad de la joyería recibió un culatazo, pero logró herir a varios delincuentes que fueron trasladados al hospital tras la llegada de la policía.

Los custodios lograron repeler el ataque sin sufrir heridas y consiguieron evitar el robo. El resto de la banda terminó detenida. Los cuatro quedaron así a disposición de la Fiscalía 1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate.

En tanto, un hombre de 86 años que salía de realizar un trámite en PAMI tuvo la mala suerte de quedar atrapado en medio del tiroteo y recibió un disparo en una de sus piernas. Fue asistido por personal médico y derivado a un centro de salud.

Otro de los videos del intento de robo a una Joyería en Laferrere. Hay cuatro delincuentes detenidos y dos prófugos https://t.co/KTcVEEvZZI pic.twitter.com/UpGCNC1e6P — Jenny Di Serio (@jennydiserio) April 28, 2026