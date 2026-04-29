Estaba sola: Una nena de año y medio murió carbonizada por el incendio de su casa, en El Palomar

Una bebé de 18 meses murió carbonizada este martes tras un incendio que se desató en su casa en la localidad de El Palomar.

El siniestro ocurrió éste martes en una casa ubicada sobre la calle Bergamini al 2100, partido de Morón. Según relataron fuentes del caso, la madre de la menor se había ausentado momentáneamente para llevar a su otro hijo al colegio, ubicado a pocas cuadras, cuando comenzaron las llamas dentro del domicilio.

Los vecinos alertaron al 911 y, aunque los tíos de la menor intentaron rescatarla, las llamas invadieron los ingresos y no les fue posible llegar a ella.

Luego de que los bomberos apagaran el fuego, se informó que la bebé murió carbonizada tras quedar debajo de una parte del techo de la casa, que se desmoronó por el calor.

La causa quedó en manos de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la Fiscalía N°8 de Morón.