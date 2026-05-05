Leasing del Banco Provincia: El Municipio de Morón sumó cuatro nuevas ambulancias para el SAME

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó este lunes la presentación de cuatro nuevas ambulancias (marca Mercedes-Benz) en la Plaza San Martín, que se incorporan al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

También asistieron la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; el secretario municipal de Salud, Jacobo Netel; y el director del SAME Morón, Leonardo Lara. Por parte de la Provincia estuvieron el director de la Región Sanitaria VII, Emmanuel Álvarez; y la jefa de la Unidad Hospital Especializada en ECNT Dr. Germán Argerich, Ana Laura López.

La adquisición se realizó a través de Provincia Leasing, una herramienta de financiamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires que permite al Municipio acceder a equipamiento para abonarlo en cuotas posteriores.

El intendente destacó que “hoy estamos dando un paso especialmente importante para cuidar a nuestra gente, fortaleciendo el sistema de salud con más recursos y poniendo en sintonía el enorme capital humano con el equipamiento necesario, como nuestros vecinos y vecinas se lo merecen”.

Durante la actividad también participaron el concejal José María Ghi; los secretarios municipales de Desarrollo Estratégico, Guillermo Pascuero; de Producción, Santiago Muñiz; de Seguridad, Damián Cardoso; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura De Peri; de Economía y Finanzas, Guido Napolitano; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sibila Botti; y otros integrantes del gabinete municipal.

Desde su creación en 2005, el SAME Morón ya asistió a más de 625.000 personas en todo el distrito. Con una red de cobertura que funciona las 24 horas, los 365 días del año, el sistema articula su tarea con hospitales, centros de atención primaria, clínicas privadas y fuerzas de seguridad, garantizando una respuesta rápida y de calidad ante cada emergencia.

Ante cualquier emergencia, se puede llamar al 107, al 4609-2290 desde celulares o utilizar las aplicaciones Morón Alerta y Ojos en Alerta.