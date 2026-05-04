Miseria digna: Con un básico de $139 mil, en Merlo anunciaron un aumento salarial del 10%

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, anunció un aumento salarial del 10% para los empleados municipales. La medida fue presentada junto al secretario general del Sindicato de Empleados Municipales y Adjunto de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia (una escisión de la antigua FSTMPBA), José Luis Núñez; y el jefe de Gabinete, Gustavo Soos.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme, teniendo en cuenta que la coparticipación en el Municipio cayó en un 25%, pero hemos logrado vencer, con este aumento, a la inflación de los últimos tres meses”, apuntó el jefe comunal, quien recibió elogios del gremialismo amigo y críticas de la FESIMUBO, por tener «el salario más bajo de toda la Provincia».

«Diez años de promesas y engaños no era para mejor. Tenemos un sueldo básico de $139.000, el peor de la provincia de Buenos Aires. No se respeta la ley 14656 (de Convenios Colectivos), hay cesantías de trabajadores que luchan por sus derechos; las peores jubilaciones de los Bonaerenses ($285.000). Hay trabajadores comiendo en los comedores barriales. Tenemos funcionarios millonarios y miles de trabajadores municipales más abajo de la indigencia», explicó Mario Salcedo, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Merlo, el cual está adherido a la FESIMUBO.

Merlo es uno de los peores exponentes de política gremial y salarial. Pero no es el único. En Ituzaingó, donde por Presupuesto los sueldos rondan apenas los $300 mil, ni siquiera se ha anunciado un aumento en lo que va del año. En sus redes, el secretario del Sindicato Municipal, Juan Carlos López, celebró su reelección hasta el 2030 con un video en el que se muestra de festejo con el intendente, Pablo Descalzo (es decir la patronal).

También es referente de la FSTMPBA, federación que no hizo absolutamente nada cuando, en la década del ’90, los trabajadores municipales perdieron el derecho de pelear por un convenio colectivo y de negociar las paritarias.

En cambio, el principal gremio municipal de Morón, que está enrolado en la FESIMUBO, acaba de elegir una nueva comisión directiva, tras años de intervención. Ni bien asumió en febrero, Gustavo Sanz declaró la situación salarial cómo «crítica».

«El salario de los trabajadores municipales no acompaña la canasta básica. Es una constante en la Provincia de Buenos Aires. Y Morón no es una isla. Tiene una masa importante de trabajadores por debajo de los niveles salariales de indigencia. Es una de las principales preocupaciones que tiene la organización gremial. El salario básico ronda los $300 mil. Es muy difícil para una familia cubrir las necesidades básicas», explicó en conferencia de prensa.

Hace una semana el gobierno de Morón decretó un aumento escalonado del 12%, de abril a junio. El STMM se declaró en «estado de alerta permanente» debido a que no hubo una mesa paritaria.