Líder del grupo A: Con dos goles de Fagúndez, Morón se llevó un buen empate ante Godoy Cruz

Deportivo Morón se llevó un buen empate de Mendoza, donde dos veces estuvo abajo. Fue 2 a 2 ante Godoy Cruz (equipo al que había eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina) con dos goles de Facundo Fagúndez, para mantener al Gallo en lo más alto de la Zona A, tras un partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional.

El equipo de Walter Otta corrió casi siempre de atrás. Iban apenas 10 minutos cuando Axel Rodríguez capitalizó un descuido en el fondo del Gallo y anotó el gol tempranero. Sin embargo, el líder demostró carácter para ir por el empate.

A los 37 del PT, Fagundez cambió un penal por gol. Pero dos minutos después, tras quedar mal parado en el fondo, Morón sufrió una contra iniciada en mitad de cancha por el ex Rojo Tomás Pozzo. El volante lanzó un centro certero bajo para que Martín Pino conectara y pusiera el 2 a 1 a los ’39. Entre aciertos y errores se hizo un duelo intenso.

El complemento Morón pegó rápido también. Fagundez apareció para sellar su doblete y establecer el 2 a 2 definitivo. Los dos fueron a buscar a los tumbos la ventaja, pero faltó claridad. Ganancia para el Gallo que sigue puntero.

La próxima fecha, el sábado 9, Morón recibirá a Los Andes en el NFU.

"Franco Fagundez"



Por el doblete del jugador de Morón ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/vuNQb5XPcf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 3, 2026