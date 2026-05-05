Aumenta otro 11% la tarifa de colectivos en Provincia: El boleto mínimo cuesta $1.054 desde hoy

La Provincia de Buenos Aires implementó, a partir de este lunes 4 de mayo, un aumento del 11,6% en las tarifas de colectivos urbanos, tanto provinciales como municipales.

El ajuste fue confirmado por el Ministerio de Transporte bonaerense y se explica, según fuentes oficiales, por la combinación de aumentos en combustibles, deudas de Nación con las empresas del sector y la falta de margen provincial para sostener mayores subsidios.

En ese marco, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Boleto mínimo: $1.054 (0 a 3 km)

Tramos de 3 a 6 km: $1.162

Distancias de 6 a 12 km: $1.298

Viajes de 12 a 27 km: $1.556

Más de 27 km: $1.811

El esquema se aplica en las líneas provinciales y municipales, mientras que la actualización del sistema puede tardar algunos días en implementarse por completo en todas las empresas.

En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en abril.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también sufre aumentos de colectivos. Las tarifas de las 28 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad se actualizarán desde el viernes, siempre que la tarjeta SUBE esté registrada.

El boleto mínimo (hasta 3 km) costará $753,74, mientras que los tramos más largos también registrarán subas escalonadas.Viajar entre 3 y 6 kilómetros costará $837,52, entre 6 y 12 km ascenderá a $902,04, y los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario y remarcaron que actualmente el sistema cubre alrededor del 70% de los subsidios.

El incremento también alcanzará a los peajes. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos abonarán $1799,66 (y $2879,82 en hora pico), mientras que los vehículos livianos pagarán $4319,63 (o $6121,62 en hora pico).

En el caso de la autopista Illia, los valores serán más bajos: las motos pagarán $1079,98 (hasta $1295,68 en hora pico) y los autos $1799,66 (hasta $2544,99 en franjas de mayor demanda).