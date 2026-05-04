«Tenemos un gobierno insensible»: El SEOCA se movilizó en la previa del Día del Trabajador

Con banderas y banderines de la Argentina, una importante columna de empleados de Comercio de la Zona Oeste se movilizó este jueves 30 de abril hacia Plaza de Mayo para participar del acto de la CGT, en la antesala de la celebración por el Día del Trabajador. En ese contexto, el secretario del SEOCA, Julio Rubén Ledesma, sostuvo que al 1° de Mayo se llega “con tristeza” porque «tenemos un gobierno insensible” y porque “cada vez hay más desocupados”.

“El Día del Trabajador es un momento lamentablemente para nosotros de tristeza, porque tenemos un gobierno insensible, que desecha la justicia social, desecha el compromiso con el pueblo, y se nos ríen en la cara, nos roban, le roba al pueblo, a la institución y pasan por encima de la Constitución”, apuntó al encabezar la marcha de los mercantiles de esa regional.

“Hoy, que es un día previo al primero de mayo, creo que el pueblo tiene que manifestarse en forma permanente y constante Para nosotros significa todo, es estar con los que representamos, estar con los compañeros trabajadores y decirle a este gobierno basta, basta de seguir apretándonos y persiguiéndonos, por reclamar nuestros derechos”

En tanto, advirtió que “es necesario hacer un paro de inmediato” y que la “CGT no puede andar más con estos medios términos, ni dudas”. “Porque si el pueblo no tiene para comer, que no tenga para comer tampoco los empresarios, ni nada. Es momento de generar un paro, un paro por tiempo indeterminado”, instó.

Previamente, participó de la reunión de los Secretarios Generales Nacionales de Comercio en la FAECYS con quienes habían decidido manifestarse y acompañar a la Confederación General del Trabajo, porque “mientras haya un reclamo de los trabajadores, el SEOCA Zona Oeste va a estar siempre”, indicó.

Por último le pidió a los trabajadores “no bajar los brazos”. “Sé que mañana va a ser un día muy especial, pero tenemos que ponernos de pie y construir entre todos juntos, la patria justa, libre y soberana que nos legó Perón”.