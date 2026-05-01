Instituto San José de Calasanz: Un colegio de Villa Tesei fue elegido entre los 50 mejores del mundo

El Instituto San José de Calasanz de Hurlingham (sito en la calle Juana Azurduy 201, Villa Tesei) fue elegido entre las 50 mejores escuelas del mundo por su educación “para la paz”, y es candidata a recibir el Global Schools Prize 2026.

El colegio, fundado en 1990, actualmente cuenta con 1.280 alumnos y se destaca por impulsar distintos proyectos vinculados con la construcción de la paz y los derechos humanos.

Entre sus propuestas, posee un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que abarca todos los niveles de educación, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Además, el instituto ofrece la carrera de Psicopedagogía.

Cabe destacar que el Instituto San José de Calasanz se convirtió en sede de una Cátedra UNESCO en Educación para la Paz desde 2004 e integra una red de escuelas internacionales vinculadas a derechos humanos, ciudadanía y educación global.

Desde 2007, la institución es sede de Red Solidaria en el conurbano oeste. En 2021 fue declarado “Embajada de Paz”.

We’re proud to unveil the Top 50 finalists of the inaugural Global Schools Prize ✨



An ambitious new global initiative by the Varkey Foundation, recognising schools transforming lives through education.@varkeyfdn #GlobalSchoolsPrize pic.twitter.com/qXfpIqhIpj — Global Schools Prize (@SchoolsPrize) April 30, 2026

El colegio cuenta con el respaldo de figuras como Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el juez Baltasar Garzón y el exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza.

La escuela argentina fue elegida entre casi 3.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 113 países y competirá en la categoría “Ciudadanía Global y Construcción de la Paz” del Global Schools Prize 2026.

En caso de avanzar en la competencia, podría quedar entre las diez escuelas ganadoras de su categoría, las cuales recibirán 50.000 dólares cada una.

En tanto, la institución educativa que se quede con el gran premio final podrá recibir 500.000 dólares. La ganadora será anunciada en mayo, durante el Education World Forum, en Londres.

El premio, organizado por Fundación Varkey, busca destacar a escuelas que “demuestran un compromiso y una ambición excepcionales por sus estudiantes, independientemente de sus circunstancias, asegurando así que cada alumno tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente”, sostuvo la organización en un comunicado.

“Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje, y es allí donde casi todos nosotros ponemos nuestra esperanza y expectativas. Pero a veces le pedimos mucho a la escuela y la reconocemos poco. Este premio busca reconocer ese lugar de posibilidad y esperanza. Busca que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación”, señaló Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.