Morón: La UM trabajará junto al Hospital Posadas en proyectos para mejorar su infraestructura

La Universidad de Morón firmó un convenio de cooperación institucional con el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” con el objetivo de impulsar acciones conjuntas a través de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud.

La iniciativa abre nuevas oportunidades de articulación académica y profesional orientadas al desarrollo de proyectos vinculados a la arquitectura hospitalaria, la planificación y optimización de espacios sanitarios, así como al fortalecimiento de las prácticas profesionales, la investigación y la formación de estudiantes y futuros profesionales en distintas áreas vinculadas a la salud.

En el marco de este acuerdo, la Universidad de Morón, a través de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, trabajará en el relevamiento integral de los espacios del Hospital Nacional Posadas con el objetivo de desarrollar propuestas de mejora edilicia y optimización de los entornos hospitalarios. Estas iniciativas buscarán contribuir a la funcionalidad de los espacios, mejorar la experiencia de pacientes y profesionales de la salud, y acompañar los proyectos de ampliación y modernización de la institución.

Por su parte, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud promoverá acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de las prácticas profesionales, la formación académica y el desarrollo de proyectos de investigación en distintas disciplinas del ámbito sanitario, favoreciendo instancias de aprendizaje en un entorno hospitalario de alta complejidad y referencia nacional.

🤝 La Universidad de Morón y el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” firmaron un convenio de cooperación institucional para impulsar proyectos conjuntos a través de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud.



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“Desde la Universidad de Morón entendemos que la articulación entre la academia y las instituciones de salud es fundamental para formar profesionales preparados para los desafíos actuales. Este convenio con el Hospital Nacional Posadas nos permite generar nuevas oportunidades de aprendizaje, investigación y desarrollo conjunto, con un impacto directo en nuestra comunidad”, destacó el rector de la Universidad de Morón, Héctor Norberto Porto Lemma.

Por su parte, el director del Hospital Nacional Posadas, Luis Quintas, señaló: “Este acuerdo es muy importante porque nos impulsa a seguir mejorando y trabajando por una formación de excelencia para los profesionales de nuestra comunidad. Tenemos proyectos de ampliación del hospital acompañados por el Ministerio de Salud de la Nación y buscamos generar espacios más amplios y mejores oportunidades de formación. Nuestro compromiso es con la sociedad y sabemos que trabajando juntos es más fácil alcanzar esos objetivos”.

El Hospital Nacional Posadas, ubicado estratégicamente entre los partidos de Morón, La Matanza y Tres de Febrero, recibe alrededor de 3000 consultas diarias y atiende pacientes provenientes de distintos puntos del país. Además, cuenta con la Casa Posadas, un espacio destinado al alojamiento de familiares de pacientes internados, reforzando así su compromiso con la atención integral y el acompañamiento de la comunidad.

Por parte de la Universidad de Morón participaron el rector, Héctor Norberto Porto Lemma; el decano de la Escuela Superior de Leyes, Pablo Navarro; el decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, Alejandro Borrachia; el decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Juan Carlos Ortega; y el secretario de Asuntos Institucionales, Santiago Ratto.

En representación del Hospital Nacional Posadas estuvieron presentes su director, Luis Quintas; el Juez Federal, Jorge Rodríguez; y la directora de Relaciones Institucionales, Natalin Faravelli.