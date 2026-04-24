SEOCA, OSECAC y SERMEX realizaron una jornada de concientización sobre autismo

Bajo la consigna “Autismo una realidad para no ignorar”, la obra social OSECAC zona oeste, el SEOCA y SERMEX, realizaron ayer una jornada de concientización, para proporcionar herramientas prácticas que permitan construir entornos inclusivos y brindar apoyo a personas que puedan estar en el espectro autista. El diputado Nacional Daniel Arroyo autor del proyecto de ley de emergencia en discapacidad, participó del encuentro.

La sub Delegada Regional de OSECAC y secretaria Adjunta del SEOCA, María González realizó la apertura de la jornada que se desarrolló en el Le Parc de Morón, y dio la bienvenida a los importantes expositores como al ex ministro Daniel Arroyo; al Lic. José Mariano Novo Guell; al Dr, Eduardo Brunori y Paula Zito coordinadores de pediatría. El cierre estuvo a cargo del secretario General de los empleados de comercio de la zona oeste, y Delegado Regional de la obra social, Julio Rubén Ledesma.

“Para nuestra obra social OSECAC, llevar adelante una charla de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista representa mucho más que una instancia informativa: es una muestra clara de nuestro compromiso con una atención integral y con la inclusión de todos nuestros beneficiarios”, expresó González.

A la vez, destacó la importancia que le brindan en la obra social ante la detección de esta condición. “Nosotros manejamos estos casos en OSECAC y vimos que desde el espectro autista cada vez eran más. Por eso nos comprometimos con la ayuda de Rubén para llevar a cabo la charla y brindar información a todos. Nos dedicamos con amor a contener a los padres, explicarles, ayudarlos, y orientarlos,”, sostuvo.

El diputado Daniel Arroyo, le precedió en la palabra y trazó un informe sobre el panorama actual del sistema de salud en materia de discapacidad. Y destacó la importancia de que “la obra social” de los empleados de comercio, “esté planteando uno de los temas, más críticos, y es lo que está pasando con el sistema de discapacidad en general en la Argentina, y en particular con la atención del trastorno del espectro autista”.

En ese sentido sostuvo que el “sistema está colapsado” y ante el abandono del estado el sistema de salud de discapacidad está siendo sostenido en base a la gente, los profesionales que le ponen el cuerpo y la garra”.

“Nunca vi tanto dolor y angustia en las madres con hijos con discapacidad”, manifestó y advirtió que el “estado, no importa el gobierno que sea, debe poner el presupuesto en discapacidad y asegurar que el sistema funcione en salud, trabajo y transporte”.

El Lic. José Mariano Novo Guell, expuso sobre la definición, la sintomatología, y la detección del autismo. En ese sentido advirtió que hubo una ampliación en el diagnóstico y se debe a la detección temprana de las familias, en los establecimientos educativos, como consecuencia de la difusión y de “estos encuentros” que permiten visibilizar esta alteración neurobiológica en el desarrollo.

Para finalizar Ledesma, reafirmó el compromiso de la obra social y del sindicato de involucrarse en estos temas que aunque algunos “dicen que no sirve para nada lo peor que podemos hacer es tratar de hacernos los distraídos y no reconocer el problema”.

“Estar acá, es una responsabilidad, pero más que nada, es una cuestión de empatía, es una cuestión de querernos ver, El problema existe, y estos encuentros nos llenan de satisfacción de que el ciudadano, la gente, los compañeros delegados vengan a inmiscuirse sobre este tema para poder difundirlo, transmitirlo, asistirlo”, reflexionó el dirigente mercantil.

También estuvieron presentes el vicepresidente de SERMEX, Marcelo Santaya; miembros de la Comisión Directiva del SEOCA y personal médico y administrativo de OSECAC.