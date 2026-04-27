Jornadas de vacunación antirrábica gratuita en Morón, por el Día del Animal

En el marco del Día del Animal, que se celebra el 29 de abril, el Municipio de Morón llevará adelante una campaña gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos mayores de tres meses. La actividad se desarrollará del 27 al 30 de abril en diferentes veterinarias adheridas del distrito.

El objetivo principal es promover la protección de los animales de compañía y resguardar la salud pública, facilitando el acceso a una vacuna fundamental para prevenir enfermedades. La actividad estará a cargo de profesionales nucleados en el Círculo de Veterinarios de Morón, con la provisión de vacunas a cargo de Zoonosis Urbanas de la Provincia de Buenos Aires.

Las personas interesadas podrán acercarse a las veterinarias adheridas para aplicar la vacuna de forma gratuita.

Además, durante todo el año la vacunación antirrábica gratuita también se realiza en el área de Zoonosis municipal (Curupaytí 1129, Morón), de lunes a viernes de 8 a 15 hs y los sábados de 8 a 12 hs, sin turno previo.

En el mismo lugar también se otorgan turnos para castraciones de perros y gatos, de manera presencial los viernes de 10.30 a 12.30 hs o a través de la web municipal.