Aumento del 12%: Un gremio entró en estado de alerta tras el cierre de la paritaria en Morón

Este viernes, el gobierno de Morón anunció un aumento trimestral del 12° para los trabajadores «de la carrera municipal», más la incorporación de una bonificación remunerativa por «servicios cumplidos», pese a lo cual el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMM) se declaró en «estado de alerta permanente» por el cierre unilateral de la paritaria.

Según informó el Departamento Ejecutivo, el aumento se dará en tres tramos: 4% en abril, 3.5% en mayo y 4% en julio (técnicamente el acumulado da como resultado un 11.94%). Eso se suma al 4% anunciado en febrero, lo que redondea un 16.5% de enero a junio, es decir el primer semestre del año, tras un complicado cierre del ejercicio 2025.

Entre noviembre y diciembre el problema fue el pago de horas extras, que se retrasó por problemas financieros en la administración municipal, que antes de fin de año logró un ajuste de tasas escalonado del 5 al 20% entre enero y julio. Por la protesta de trabajadores municipales, no llegó tratarse en el Concejo Deliberante el Presupuesto para el 2026.

#Morón

Aumento trimestral del 12%, dividido en tres tramos, al personal de carrera municipal. En lo que va del año suma 16,5% pic.twitter.com/NMd3dQjdbf — Darío Albano (@albanodl) April 24, 2026

La tensión continúa, sin conflicto en la calle y con uno de los gremios municipales (el SETMM) adentro del nuevo Consejo Partidario Justicialista de Morón, que encabeza el concejal Claudio Román, con el respaldo del intendente Ghi. Esta vez, porque no hay una recuperación real del salario, que orilla los $330 de básico en las categorías más bajas.

«El Sindicato venía exigiendo en la mesa paritaria negociaciones serias y planteos concretos para recomponer salarios y condiciones laborales. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo ha tomado, de manera inconsulta y unilateral, una determinación, a nuestro juicio apresurada, sin consultar ni acordar al menos con este sindicato

un aumento salarial superador», respondió el STMM que ahora conduce Gustavo Sanz y respalda la Federación (FESIMUBO).

«Esta forma de decidir constituye, más que una medida de urgencia, una falta de respeto a los trabajadores y a la mesa paritaria», apuntó el gremio con sede en la calle San Martín 350, que exigió la reapertura urgente de la mesa paritaria.

Esto, pese a que ésta semana, por el Decreto 561, el Ejecutivo reconoció la bonificación por servicios cumplidos, que se le venía reclamando desde el convenio firmado en septiembre del 2024 para la creación del Sistema de Carrera Administrativa de Morón (SICAMOR). Se trata de un único escalafón con varios agrupamientos y doce categorías que permitiría «otorgar al personal municipal perspectiva de desarrollo futuro, tanto salarial como de función».