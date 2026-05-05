Un auto mal estacionado fue el detonante para otro crimen vecinal en Lomas del Mirador

Un hombre mató a su vecino de un disparo en la localidad de Lomas del Mirador, tras una discusión por un auto mal estacionado. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió durante el trayecto.

El acusado fue identificado como Jorge Mario Borsani, quien habría atacado a Abel Emilio Barboza, de 60 años, en medio de un conflicto vecinal.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen, donde efectivos policiales llegaron tras un llamado al 911 que alertó por disparos. Al arribar al lugar, los agentes identificaron a Borsani como el presunto autor del ataque.

Según fuentes policiales, la situación se inició con una fuerte discusión entre los vecinos por un vehículo estacionado frente a una de las viviendas. En ese contexto, el agresor sacó un arma de fuego calibre 22 largo y disparó contra Barboza a la altura del pecho.

Tras el ataque, el hijastro de la víctima, de 24 años, trasladó a Barboza al Hospital Santojanni. Sin embargo, los médicos confirmaron que el hombre ingresó sin vida al centro de salud.

De acuerdo a la información oficial, el joven entregó el arma utilizada a la policía y aseguró que se la quitó a Borsani en el momento del hecho. Los efectivos secuestraron el revólver y dejaron al acusado a disposición de la Justicia.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°9, bajo la intervención de Andrea Palin, quien dispuso la detención de Borsani y ordenó la realización de las pericias correspondientes.

Es el segundo crimen entre vecinos que ocurre en el Mirador en los últimos dos años. En diciembre último la Justicia condenó a 8 años y medio de cárcel a Rafael Horacio Moreno (75), el ex policía Federal que mató al colectivero Sergio David Díaz (40) en medio de una discusión por el volumen de la música durante la Navidad 2024.