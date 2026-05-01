Villa Tesei: Detienen a una pareja por el crimen de un vecino, al que balearon luego de una discusión

Una pareja fue detenida en las últimas horas, acusada por el crimen de un vecino de Hurlingham al que balearon después de una discusión en la vía pública.

El episodio se registró el sábado pasado por la tarde en la calle Diego de Carvajal, entre Cafayate y Maestra Rodríguez, de Villa Tesei. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la disputa se desencadenó cuando Sergio Ernesto Acuña advirtió que el hijo de la víctima estaba retirando las tapas cromadas de las válvulas de las ruedas de su camión.

A partir de esa situación, Acuña se dirigió a la vivienda de Cristian Fabián Almirón, padre del joven, donde se originó una discusión que derivó en una pelea física. El acusado llegó acompañado por su hijo y ambos golpearon a Almirón.

Tras ese primer episodio, Acuña se retiró del lugar, pero antes lanzó una amenaza que fue escuchada por testigos: “Yo a este hijo de p… lo voy a matar”. Minutos después regresó armado y efectuó tres disparos.

Los tiros impactaron en las piernas de la víctima y provocaron una hemorragia severa. Según se determinó, uno de los proyectiles afectó la arteria femoral, lo que derivó en su muerte a los pocos minutos, antes de recibir asistencia médica.

El arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros- Las cámaras de seguridad resultaron clave para la investigación: permitieron establecer que el arma habría sido entregada a Acuña por su esposa en la esquina de Cafayate y Cañada de Juan Ruíz.

Con esos elementos, el fiscal Matías Rappazzo, a cargo de la UFI N° 7 de Morón, junto al instructor Martín Vera, solicitó la detención de Rosana Paola Rodríguez, a quien consideran partícipe necesaria.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de la calle Cañada de Juan Ruíz al 2200, donde se concretó la detención de la mujer. En el procedimiento también se secuestraron un Fiat Cronos blanco —utilizado para trasladar al acusado—, un Peugeot 307 perteneciente a la pareja y tres teléfonos celulares que serán peritados.

Además, los investigadores encontraron la caja donde se guardaba el arma, aunque la pistola no fue localizada. En tanto que Acuña, quien permaneció prófugo durante las primeras horas (aparentemente en casa de su madre), se terminó entregando en la comisaría de Tesei, tras el pedido de captura solicitado por el Juzgado de Garantías N°3 de Morón.