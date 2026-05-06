Desembarco del frigorífico Don Theo: Cuadras de cola en Moreno, para cubrir 60 puestos de trabajo

Cientos de personas hicieron fila desde la madrugada para dejar su CV ante la convocatoria laboral abierta por el Frigorífico Theo, que se instaló entre Colectora Sur del Acceso Oeste y la calle Vélez Sarsfield, partido de Moreno, con el objetivo de poder inaugurar entre junio y julio próximos. Se ofrecen salarios de uno a un millón y medio de pesos.

La empresa viene de la zona sur. Comenzó en la feria La Salada, como una carnicería, y en 2015 se instaló como planta frigorífica en Esteban Echeverría. Para octubre del año pasado se jactaba de contar con más de 200 puestos de trabajo. La nueva sucursal Moreno será la tercera de la marca, dedicada a la venta de carnes al por mayor y por menor.

El CEO de la Cabaña, Fernando Majeras, aseguró hoy a la prensa que «vamos a entrevistar a todos los que se presenten» aunque aclaró que continuarán mañana con la convocatoria, hasta alcanzar un pico de 100 empleos en 2026.

En la planta frigorífica Cabaña Don Theo, dialogué con Fernando, su dueño y con el personal de esta empresa que sigue creciendo en #EstebanEcheverría. Desde 2015, genera más de 200 puestos de trabajo formal para nuestras vecinas y nuestros vecinos y abastece el consumo interno.… pic.twitter.com/SihxWYl3Eg — Fernando Gray (@fernandogray) October 11, 2025

«Teníamos dudas, pero hay que darle para adelante. Ver ésto paga, porque es muy lindo dar trabajo. Me dicen por qué no lo hicimos online, pero nos gusta mirar a la gente a la cara y que te cuenten qué saben hacer», dijo al canal TN.

«Creemos que podemos llegar a fines de junio con la obra, pero se puede atrasar. Atrás tenemos las cámaras de frío y, en la parte de adelante estará el salón de ventas. Tenemos un estacionamiento vacío al lado. Estamos para arrancar», explicó el empresario al canal Moreno Noticias. «Elegimos una zona con algunos referentes de la industria».

«Planificamos arrancar con unas 50 personas (empleadas). Eventualmente tendríamos que llegar a unas cien personas. Nuestra propuesta es la de venta al por mayor, destinada al consumir final. Sé que hay doce cuadras de filas. No sé si llegarán a las tres mil personas, pero vinieron muchos. Hoy vamos a tomar todos los CV y vamos a hacer un nuevo llamado la semana que viene a través de nuestras redes sociales (@carnesdontheo)», amplió Fernando.