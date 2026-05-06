Elecciones en SUTEBA: Paso al costado de Baradel y el reclamo de la izquierda por la asistencia social

Sin Roberto Baradel en la boleta (dejará la Secretaría tras casi dos décadas), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) irá a las urnas el miércoles 13 de mayo para elegir a sus autoridades.

La candidata por la oficialista la Lista Celeste-Violeta es María Laura Torre, actual secretaria Adjunta. Del otro lado está María Elisa Salgado (de Tigre), que encabeza la boleta Multicolor, la cual nuclea a las agrupaciones de izquierda. La interna gremial llega en un momento clave, tras la suspensión del Plan Mesa, que llevaba cajas de alimentos a los hogares de estudiantes de escuelas públicas bonaerenses. Un ajuste que por supuesto la oposición aprovecha.

«Estamos dando pelea en muchos distritos, recorriendo escuelas. En estos días que estuvimos hablando con compañeros, se siente una bronca muy grande. Tenemos dos o tres cargos, o algunos hacen otros trabajos, como pasó con el crimen de Cristian Ferreyra en La Matanza (asesinado por un policía cuando hacía de chofer de autos). La situación se agravó con la suspensión de una asistencia básica para las familias. Tenemos chicos que plantean que en la casa no están comiendo. Vamos a unas elecciones donde la Celeste pone el Sindicato al servicio de la gobernación», explicó este miércoles la profesora Jorgelina Esteche (PTS), candidata a secretaria del SUTEBA de Morón.

La referente de la Agrupación Marrón sostuvo que «no sólo el salario de los estatales están a la baja sino que hay problemas alimentarios». «No se ve una mejora de la ayuda alimentaria escolar. Mis alumnos dicen que meriendan lo mismo, pese a la suspensión del Plan Mesa. En escuelas tienen que racionar lo poco que llega de carne, leche o galletitas. Tratamos de que los chicos estén en condiciones. Juntamos ropa, alimentos. Organizamos cooperadoras, y nos acercamos al Consejo Escolar, donde dicen que el problema es el ajuste de Nación», contó a Mpquatro radio online.