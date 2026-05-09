Trenes: La Línea Sarmiento y la Belgrano Sur estarán limitadas el fin de semana por obras en CABA

El servicio del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento tendrá modificaciones durante la noche del próximo sábado y las primeras horas del domingo, debido al avance de obras de infraestructura ferroviaria en el sector de Caballito.

Las alteraciones estarán vinculadas a trabajos complementarios para la instalación de nuevos Aparatos de Vía (ADV) y a las tareas vinculadas a la construcción del paso bajo nivel de la calle Federico García Lorca, obra impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicó la empresa Trenes Argentinos, el sábado el último tren que realizará el recorrido completo entre Once y Moreno partirá desde Once a las 23:25, mientras que el servicio siguiente iniciará su recorrido desde Liniers. En sentido contrario, el último tren completo desde Moreno hacia Once saldrá a las 21:50.

En tanto, durante la madrugada y primeras horas del domingo, los servicios funcionarán limitados entre Liniers y Moreno hasta la normalización de la operación. El primer tren completo desde Once hacia Moreno partirá a las 8:22, mientras que el primero desde Moreno hacia Once saldrá a las 7:24.

Los trabajos forman parte de una serie de intervenciones que se vienen realizando para mejorar la infraestructura ferroviaria del corredor. Entre ellas se encuentran las tareas sobre los nuevos ADV instalados en inmediaciones de Caballito, fundamentales para optimizar maniobras operativas y la circulación de formaciones.

⚠️#LíneaSarmiento



Por obras en zona de vías, desde las 22:30 h del sábado 9/5 hasta las 8 h del domingo 10/5, el ramal #Once – #Moreno circulará limitado entre #Liniers y #Moreno.



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González Catán

Por otra parte, el servicio del tren Belgrano Sur funcionará con recorrido limitado durante este sábado 9 y domingo 10 de mayo debido a la instalación de nuevos puentes ferroviarios sobre la autopista Dellepiane, en el marco de las obras de renovación integral que lleva adelante la Ciudad.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, el ramal González Catán–Sáenz circulará únicamente entre Villa Madero y González Catán, sin llegar a la estación Dr. Sáenz.

Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y consisten en el montaje de dos losas de hormigón de 20 metros de largo por 6,20 de ancho, con un peso de 110 toneladas cada una. Las estructuras serán colocadas sobre la colectora Sur de Dellepiane y permitirán habilitar un paso vehicular por debajo para dar continuidad a esa vía lateral.

El operativo incluye el desmontaje de las vías en el sector intervenido, la excavación del terraplén y la instalación de los nuevos puentes ferroviarios. Una maniobra similar ya se había realizado en marzo del año pasado sobre la colectora Norte.

Las obras forman parte del Máster Plan de la autopista Dellepiane, impulsado por el Gobierno porteño, que busca convertirla en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad.

⚠️#TrenBelgranoSur 👷



El sábado 9/5 y domingo 10/5 los trenes circularán con recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán, sin llegar ni salir de Dr. Sáenz, por la renovación del puente sobre la Au. Dellepiane a cargo de AUSA.



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