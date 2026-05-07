Intendentes pidieron al ministro de Seguridad bonaerense que avance con la policía municipal

Un grupo de intendentes participó en Escobar de una reunión encabezada por el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, donde se analizó una posible reforma que incluya la creación de las policías municipales, con mayor autonomía operativa. Un asunto que se discutió hace décadas en la Legislatura, en la gestión de Daniel Scioli: el kirchnerismo obstruyó este esquema en el GBA, impidiendo que los alcaldes tengan una fuerza armada propia.

El encuentro se realizó en el Centro de Monitoreo de Escobar, en la localidad de Garín, y tuvo como anfitrión al intendente Ariel Sujarchuk. Participaron jefes comunales del Conurbano y del interior bonaerense, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Boto (Luján), Federico Achával (Pilar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ramón Lanús (San Isidro), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan José Fabiani (Almirante Brown).

Durante la reunión, se planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que otorgue mayor capacidad de conducción a los municipios sobre las fuerzas de seguridad. Entre los principales temas debatidos estuvo la posibilidad de ampliar las facultades operativas de las policías municipales y permitir que sus agentes puedan portar armas de fuego, lo que por ahora está prohibido. Así Morón se prepara para el desembarco de una guardia urbana.

La discusión apunta a modificar el perfil actual de estas fuerzas, centrado principalmente en tareas preventivas, para darles mayor capacidad de intervención ante hechos delictivos.

Junto a nuestro intendente Ariel Sujarchuk, recibimos en Escobar al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y a 12 intendentes bonaerenses en una jornada de trabajo e intercambio institucional 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/v5DHx1PZf0 — Leo Moreno (@LeoMorenoPBA) May 7, 2026

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús (el único no kirchnerista-peronista), valoró la convocatoria realizada por el Ministerio de Seguridad y destacó la coincidencia entre dirigentes de distintos sectores políticos en torno a esta materia:

“Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Pública bonaerense anunciado este año por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones legislativas. Según se informó, buscará ampliar las atribuciones de los municipios en materia de seguridad, aunque todavía no fue enviada a la Legislatura provincial.

Una cuestión de fondo: Los intendentes también reclamaron que cualquier proceso de descentralización esté acompañado por mayores recursos económicos para sostener la estructura operativa de las futuras policías municipales.