Morón: Una mujer fue arrastrada 20 metros por un automovilista que le intentó robar por la calle

Una mujer fue víctima de un violento robo en Morón Sur, a metros de los límites con La Matanza y Merlo, cuando delincuentes le arrebataron las bolsas desde un auto, quedó colgada de la ventanilla y fue arrastrada 20 metros por la calle.

La víctima iba caminando por la avenida Don Bosco cuando apareció un auto desde donde un delincuente le arrebató sus pertenencias. El conductor dobló por la calle Vicente López y Planes, en dirección a Merlo, mientras la mantenía agarrada y literalmente volaba por el asafalto.

El dramático episodio ocurrió el pasado sábado 2 de mayo minutos antes de las 8.30 y trascendió en las últimas horas después de que se conociera el video del hecho que fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes se observa a la mujer pegada a la ventanilla del conductor con su cuerpo colgando mientras el coche circula a gran velocidad, hasta que en un momento logra liberarse, rueda por el asfalto y cae en medio de la calle.

Por pocos centímetros no fue atropellada por el coche que la atacó. Tras liberarse, la víctima quedó sentada en el pavimento durante unos segundos hasta que pudo ponerse de pie y escapar en dirección a la avenida, totalmente conmocionada por lo que le acababa de pasar. Los vecinos aseguraron que rara vez pasan patrulleros y exigieron seguridad.

Otro ataque en El Palomar

Por otra parte, una joven fue violentada el domingo pasado en El Palomar, cuando caminaba por la calle Maestra Montarcé y fue sorprendida por motochorros.

La víctima intentó evitar el asalto y regresó a la carrera por donde venía, pero un delincuente la alcanzó y lo arrojó al piso. A continuación lo redujo y golpeó para arrebatarle el teléfono celular y la billetera donde llevaba la documentación.

Instantes después los motochorros escaparon en contramano y permanecen prófugos. La víctima solo sufrió heridas menores y se encuentra en buen estado de salud.