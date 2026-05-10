Primera Nacional: Morón no pudo quebrar a Los Andes, pero mantuvo la punta de la Zona A

Deportivo Morón y Los Andes empataron sin goles hoy, en el N. Francisco Urbano, por la 13° fecha de la Primera Nacional. El resultado le permite al equipo de Walte Otta mantener distancia con la visita (tercero en la tabla) pero otra vez podría ser alcanzando por Colón en la cima de la Zona A, ya que mañana recibe a All Boys, próximo rival del Gallo.

En un duelo parejo, el local intentó armar juego pero le faltó presencia ofensiva en el área rival. En el primer tiempo, Santiago Kubiszyn probó con un remate que se fue alto. Un córner de Alex Valdez Chamorro que Daniel Franco conectó de arremetida fue la mejor llegada visitante.

El Gallo volvió a llegar con algo de peligro en el inicio del ST, con Kubiszyn como figura local. Aunque entre Chamorro y ingresado Facundo Villarreal exigieron a la defensa del Gallo. Kubiszyn apareció para despejar el peligro prácticamente en la línea, en el peor momento local.

No obstante, Morón mejoró en la recta final del partido, con una búsqueda que se repitió el falta cerca del área y tiros de esquina. En el cuarto minuto de alargue (de ‘6), Blanco recibió la doble amarilla y dejó con 10 a Los Andes, que no sufrió demasiado pero tampoco achicar distancias en la tabla. En la próxima, el Gallo viajará hasta Floresta.