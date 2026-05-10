Un delegado de Comercio quedó al frente de las 62 Organizaciones de Morón Ituzaingó y Hurlingham

Tras un plenario encabezado por el secretario de la Federación de Taxistas y de las 62 Organizaciones, José Ibarra; y el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, este viernes se realizó el acto de «normalización» y asunción de autoridades de las 62 Organizaciones Seccional Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

Tras los encuentros realizados las últimas 48 horas en el Salón Le Parc (Mitre al 100 de Morón), con más de 30 gremios, el delegado (Easy Moreno) del SEOCA Joaquín Santucho asumió como secretario General de la Seccional. Emmanuel Miranda, secretario del Sindicato de Petroquímicos de Morón, asumió la Secretaría de Organizaciones.

«Me pongo de pie porque, todos los sindicatos presentes, hemos sido capaces de generar este momento que va a ser, sin ninguna duda, un hecho histórico para la República Argentina y fundamentalmente para el Movimiento Obrero Organizado», dijo Ledesma al dar la bienvenida a los dirigentes de más de 50 gremios que participaron del encuentro.

Las 62 normalizaron la Seccional Morón–Ituzaingó–Hurlingham. Santucho asumió como Secretario General, acompañado por Julio Rubén Ledesma, José Ibarra y más de 30 gremios. Unidad y organización pic.twitter.com/qwnsehRHRE — Las 62 Organizaciones Oficial (@las62oficial) May 9, 2026

En el plenario previo, además de discutirse los cargos, sobrevoló la idea de que el movimiento obrero vuelva a ser la columna vertebral del peronismo y asumir, en consecuencia, un tercio de la oferta electoral. Tras la asunción, Santucho no esquivó el desafío:

«Quiero agradecer a todos los que están acá, en esta mesa, por la generosidad, la humildad y la vehemencia para lograr esta normalización. Agradezco a las organizaciones que están. Y a las que no están (Camioneros había tenido una cumbre días antes junto a Karina Moyano, de las 62 nacionales), los estamos esperando con los brazos abiertos».

«La unidad es la única herramienta que tenemos los trabajadores para enfrentar este gobierno. Sabemos que no es fácil, pero estamos decididos a volver a tener ese rol protagónico que supo tener el movimiento obrero organizado en los ámbitos políticos. El 33% que supimos tener no fue un cuento. Cuando decimos que los años más felices fueron los peronistas, era una realidad. Y tenemos que volver a eso: Viva Perón!», apuntó Santucho.

Entre, otros se destacó la presencia del ex diputado nacional Daniel Arroyo; el secretario del Interior 62 Organizaciones Nacional, Rubén Grimaldi; el secretario de Turismo, Recreación y Deporte de la FAECYS, Oscar Nievas; y el secretario General de las 62 del Tuyu, Jorge Fernández.

Joaquín Santucho, delegado del SEOCA, asumió la Seccional Gran Morón de las 62