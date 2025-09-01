B Nacional: Un error fatal en el descuento privó a Morón de un triunfo clave ante Estudiantes

Una torpeza en la defensa en el primer minuto de descuento privó al Deportivo Morón de un triunfo clave para luchar por un lugar en final por el ascenso. El Gallo empató con Estudiantes 1 a 1 por la fecha 29 de la Primera Nacional.

Yair González, con un remate de primera desde el borde del área, había adelantado al equipo de Walter Otta a los 17 minutos del primer tiempo, en el NFU. Sin embargo, Santiago Briñone aprovechó una pifia defensiva para definir solo ante el arquero a los ’91.

Con este resultado, el Gallo se mantiene tercero con 50 unidades en la Zona B, a 4 del nuevo líder Gimnasia de Jujuy. El Pincha de Caseros cayó del 6to al 7° puesto (46).

En la próxima fecha, Morón visitará será contra Defensores Unidos Zárate (17°). Será el sábado 6 de septiembre en el estadio Gigante de Villa Fox; mientras que Estudiantes se enfrentará a Nueva Chicago en el estadio Ciudad de Caseros.