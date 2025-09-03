Desde LLA de Moreno confirman el acto de Javier Milei y advierten: «Si quieren venir que vengan»

Tras las advertencias de la Provincia sobre la seguridad del Presidente y las amenazas de un dirigente K de Moreno, fuentes de La Libertad Avanza confirmaron el acto de cierre de campaña previsto para ésta tarde y que contará con Javier y Karina Milei. «Si quieren venir que vengan. Estamos preparados», respondió un dirigente libertario.

El acto se realizará en el club Villa Ángela de Villa Trujui, que está ubicado a unos 200 metros de la Ruta 23, y es presidido por Roxana Ruiz, militante libertaria en un barrio donde tiene fuerte injerencia el senador provincial Ramón Vera, cuya hija Andrea fuera candidata a intendente por LLA en 2023 y lo será en octubre en la lista de diputados.

Es un sector que proviene del peronismo, a tal punto que Ramón fue precandidato a intendente del FdT en las PASO de 2015.

Quizás por eso las respuestas, ante las amenazas no se hicieron esperar tampoco. Distinta fue la reacción desde el entorno de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, ante la consulta de este medio: «Es un acto político. Si la Provincia o el municipio no pueden garantizar que se realice en paz estamos retrocediendo 40 casilleros».

La hipótesis de una confrontación, en la que se esperan unos 10 mil seguidores de Milei, empezó a tomar cuerpo por algunas advertencia, y por el antecedente reciente de las agresiones que sufrió en Lomas de Zamora la caravana del Presidente, adonde (junto con su hermana) llegó con pocos militantes y escasa seguridad, en una avenida dominada claramente por el oficialismo local. Ese día la Policía detuvo a un barra de Temperley y a un militante de HIJOS.

La semana pasada, un dirigente del Frente Argentino Revolucionario de Moreno conocido como «Machi» Cabrera, dobló la apuesta y lanzó una amenaza ante la consulta de un medio local: «Mejor que no venga a Moreno porque acá en Moreno… No va a ser una piedra eh, no va a ser una botella. Mejor que no venga», advirtió.

Durante la misma entrevista, Cabrera también calificó al jefe de Estado como «esta basura que tenemos de Presidente» y afirmó que «a este gobierno hay que voltearlo antes de fin de año».

A su vez, el propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, envió ayer una carta a la Casa Militar advirtiendo sobre los «riesgos» del evento y asegurando que «no puedo garantizar que no haya agresiones» en el lugar.

📌 "Que se fije Milei si viene a Moreno, acá no va a ser una piedra o una botella que le tiren": la advertencia de Machi Cabrera, dirigente kirchnerista del municipio bonaerense, sobre el cierre de campaña libertario.



👉 Cabrera sostuvo que el Presidente "debe fijarse lo que va… pic.twitter.com/aqjhXMGHWC — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 2, 2025

Por su parte, la presidenta del club anfitrión, se mostró exultante por la visita del mandatario, a la que calificó como «un sueño», y confirmó que cedió las instalaciones sin costo alguno. Roxana Ruiz es docente, trabaja en la ANSES y además lidera una comisión directiva conformada por ocho mujeres, varias de las cuales son militantes libertarias.

En diálogo con radio La Red, Ruiz aseguró este miércoles que «todo está muy bien preparado» para el arribo del Presidente. «Esto se viene edificando y preparando hace rato. El Ministro de Seguridad no habrá venido a Moreno o al club».

Según Ruiz, “el terreno no está anegado por el agua” y adelantó que las zonas mojadas las tratarán con arena y aserrín para evitar inconvenientes. Además, confirmó que la institución cuenta con vías de escape. Luego determinó: “El acto no está en peligro”, dijo. Y confirmó que “todas las fuerzas vinieron acá y está todo bien organizado”.

También explicó que el club se ubica sobre asfalto y en una zona de fácil acceso, donde circulan colectivos y vehículos. Si bien reconoció que existen calles de tierra en los alrededores, aclaró que este tipo de caminos no rodean de forma exclusiva la institución ni ponen en riesgo el operativo. Sobre la iluminación, Ruiz detalló: “Siempre tuvimos iluminación, son cinco torres de cada lado y funcionan todas”.

Milei: «El kirchnerismo va a intentar matarme»

Horas antes de encabezar su cierre de campaña en Moreno, se conocieron declaraciones de Javier Milei en una entrevista cedida en la Casa Rosada a Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés: «La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme», alertó.

El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la «estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada». Agregó que esto también implica «inventar mentiras para tratar de desprestigiarme».

«No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país», sostuvo el Presidente, quien calificó a los socialistas del siglo XXI como «psicópatas».

El primer mandatario también defendió a su hermana Karina. «Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal», destacó.