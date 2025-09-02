Venta ilegal de medicamentos en La Matanza: Dos detenidos la «farmacia trucha» de una feria

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA secuestraron una gran cantidad de medicamentos, por una suma millonaria, que eran comercializados de manera ilegal en dos «farmacias truchas» ubicada en La Matanza.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada en la División Denuncias Federales de la PFA, tras lo cual, y con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón (a cargo del Dr. Juan Manuel Culottа) se iniciaron las pesquisas.

Los efectivos recabaron diversas pruebas, estableciendo que en dos puestos de la feria denominada «Casmma», ubicada en Rafael Castillo, se comercializaban libremente medicamentos de todo tipo, incluyendo psicotrópicos.

Además, fueron ubicados dos domicilios, uno sobre la calle Alberto Lartigau, en Villa Luzuriaga; y el restante en Isidro Casanova, en la calle Lascano, vinculados a los responsables de llevar adelante las maniobras ilícitas.

Con la totalidad de las evidencias puestas a disposición de los magistrados, los mismos ordenaron la realización de cuatro allanamientos sobre los lugares establecidos. Durante las mencionadas mandas, fueron identificados una mujer de 61 años y un hombre de 25, ambos de nacionalidad argentina.

Asimismo, se incautaron gran cantidad de medicamentos por un valor de mercado aproximado que supera ampliamente los 8 millones de pesos, tales como ibuprofeno, calmantes relacionados a operaciones de ortodoncia, amoxicilina, paracetamol, calmantes para dolores y antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos, todos en distintos formatos y tamaños.

Los identificados junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.