El FTI cerró su campaña en San Justo, con críticas al PJ y a un «gobierno en descomposición»

El Frente de Izquierda cerró este miércoles la campaña bonaerense en San Justo, a metros de la Municipalidad de La Matanza, con un discurso centralizado en el Gobierno de Javier Milei y críticas a la «complicidad» del peronismo, el verdadero oficialismo a derrotar en los comicios legislativos del próximo domingo en la Provincia.

Por primera vez, la izquierda defiende bancas en ese municipio de la Tercera, como también en otros de la Primera (Merlo, Moreno y José C Paz). La lista de concejales matancera volverá a ser encabezada por Natalia Hernández (PTS), aunque por el sistema de rotación de bancas que mantiene la alianza troskista sólo estuvo dos años en ese cargo.

La sigue en segundo orden Juan Romero (PO). El cierre bonaerense contó con la presencia Romina del Pla y Alejandro Bodart, primer y segundo candidatos a senadores por la Primera Sección; y Nicolás del Caño, primer candidato a diputado por la Tercera. Los exdiputados también serán cabeza de lista del FIT en la elección de octubre. También participaron otros referentes como Gabriel Solano, Myriam Bregman, Néstor Pitrola y Pablo Giachello.

«El dato político de este fin de campaña en la provincia son los niveles inauditos de descomposición y desorientación a los que está llegando el gobierno libertario», apuntó Del Pla (PO), ex titular del SUTEBA de La Matanza.

Cerramos una enorme campaña a pulmón del #FITU en La Matanza dando pelea para conquistar bancas de quienes no nos vendemos ni transamos.

Junto a @NicolasdelCano y @myriambregman libre de panqueques y coimeros. pic.twitter.com/dcI8gsWARR — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) September 3, 2025

Y agregó: «Un gobierno incapaz siquiera de balbucear una explicación ante el escándalo de los audios de Spagnuolo, que lo desnudan como una banda de coimeros . Un gobierno que se jacta de defender la libertad, pero practica la censura previa y quiere meter preso a los periodistas. Un gobierno que se dice liberal, pero está interviniendo en el mercado de cambios, rematando las divisas del país, ante el colapso de todo su esquema económico».

Pero advirtió: «Del otro lado tenemos un peronismo que es incapaz de entusiasmar a nadie. No solo por el papel lamentable que jugaron en su último gobierno y por sus divisiones, sino por sobre todo por su colaboración con el gobierno. En el Congreso aportando los votos para que se impongan leyes mileístas, a través de sus gobernadores; y de sus dirigentes sindicales que mantienen a los sindicatos en el inmovilismo ante la ofensiva del gobierno y las patronales».

Por su parte, Bodart (MST) exhortó: «Milei, Karina y todo este gobierno no van más, hay que hacerles juicio político y sobre todo impulsar una enorme movilización para derrotarlos y que paguen con cárcel por sus estafas y corrupción. Además, frente a la motosierra que ajusta y reprime para el FMI, y frente a la complicidad del PJ que gobierna la provincia más rica del país aplicando ajustes y sin tocar un solo privilegio de las corporaciones, decimos con claridad que la salida es por la izquierda. Porque somos los únicos con un programa alternativo, que propone romper con el FMI, no pagar la estafa de la deuda y ponerles fuertes impuestos permanentes a todos los ricos y grandes corporaciones, para tener grandes recursos para solucionar las necesidades sociales de las mayorías».