Legítima defensa: Joven de 18 años mató a un ladrón con su propio cuchillo, en Morón Sur

Un joven de 18 años apuñaló y mató a un asaltante que amenazaba con lastimar a su novia (16) en la plaza El Ombú de Morón Sur, ubicada entre las calles Ruiz Díaz y Pasaje del Ombú.

Pasó después del colegio, cuando un delincuente en bicicleta los amenazó con un cuchillo para obligarlos a entregar sus teléfonos celulares. Pero la víctima lo enfrentó y, al producirse un forcejeo, también sufrió un corte en la mano.

En esas circunstancias logró arrebatarle el cuchillo al ladrón y asestarle dos puñaladas: una en el pecho y otra en la ingle.

El asaltante cayó malherido al piso. Fue trasladado al hospital Favaloro de Rafael Castillo, donde falleció. Tenía 27 años y fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales (23), también vecino de la zona.

La policía secuestró el cuchillo utilizado y notificó el hecho a la Fiscalía N°2 de Morón, que dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para reconstruir la escena.

La causa se caratuló como “robo agravado y homicidio en legítima defensa”. No obstante, horas después, familiares del fallecido se presentaron en la comisaría de la zona, donde se produjeron momentos de tensión, según trascendió.