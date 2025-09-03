Moreno: Javier Milei vaticinó un «empate técnico» y culpó al kichnerismo por las «operetas»

El presidente Javier Milei encabezó esta noche en Villa Trujui (Moreno) el acto de cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones del próximo domingo. En el club Villa Ángela y ante un impresionante operativo de seguridad de las fuerzas federales, alentó a ir votar ante un «empate técnico» con el kirchnerismo, al que responsabilizó por las «operetas, injurias y campañas de desprestigio» en contra su gestión y su familia.

“Quiero agradecer a Sebastián Pareja y sus colaboradores por haberse cargado la campaña al hombro, y a Karina Milei por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias que vomitan desde los rincones de la política todos los días”, afirmó el mandatario al inicio de su discurso.

Recordó también el incidente de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde le arrojaron un adoquín, y acusó al kirchnerismo de haberse “metido con su hermana”, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Además, mencionó la muerte del fiscal Alberto Nisman como ejemplo de acciones “inmorales” de la oposición.

En otro tramo, el Presidente advirtió que La Libertad Avanza y el peronismo están en un “empate técnico”, lo que convierte cada voto en decisivo.

“Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, señaló, y acusó a la oposición de repartir boletas truchas y de utilizar “prácticas mafiosas” para desmoralizar a la ciudadanía.

Milei también cargó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de “inútil esférico” y cuestionó su gestión en la provincia de Buenos Aires. En referencia al escándalo de los audios que involucran a su hermana, lo calificó de “opereta” y afirmó que los ataques reflejan “la desesperación total” del kirchnerismo ante el escenario electoral.

Del acto participaron también los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, entre ellos Diego Valenzuela, intendente en Tres de Febrero, quien encabeza la lista en la Primera Sección. Abajo del escenario estaban parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

La previa ocurrió sin mayores incidentes, a pesar de las recomendaciones de la Provincia sobre el lugar y el llamado de la intendenta, Mariel Fernández, de no asistir al acto. Aún así hubo señales de violencia y algunos detenidos.

#Internacionales | 🚨🇦🇷 Se registra un nuevo ataque a la caravana del presidente de Argentina, Javier Milei.



⚠️ La agresión con piedras se dio cuando el mandatario salía del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/jhljDFyxgV — #ÚltimaHora (@ultimahsv) September 4, 2025

Minutos antes de las 19, algunos manifestantes protagonizaron incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona. Poco después, en medio de la llegada de la comitiva presidencial, Cristian Mercatante, un ex participante del reality show El Bar y devenido en notero de América TV, resultó herido cuando «voló un botellazo y pegó en la cabeza», de acuerdo a lo que el mismo cronista contó.

Mercatante señaló que mientras la policía alejaba a un grupo de encapuchados que se encontraba en la zona, desde es sector voló un botellazo que le pegó en la cabeza y le generó un corte con sangre.

«Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella», añadió Mercatante, tras lo cual fue atendido por un servicio médico en una ambulancia.

Previamente, hubo pocos minutos en los que se generaron algunas corridas y empujones, al punto que un joven fue aprehendido por gendarmes que lo redujeron en el suelo. Hubo lanzamiento de proyectiles, entre ellos una botella y algunas piedras.