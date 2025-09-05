Expo ‘Hecho en Merlo’: Kicillof aseguró que el objetivo de Milei es «destruir la industria nacional»

El gobernador, Axel Kicillof, recorrió este jueves la 7° edición de la expo “Hecho en Merlo”, que reunió a empresarios, emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas del distrito. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el intendente Gustavo Menéndez; la diputada nacional Roxana Monzón; el presidente de la Unión Industrial de Merlo, Walter Nupieri; y los secretarios locales de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella; de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, Silvana Zahana; y Delegaciones, Mauricio Canosa.

«Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional. Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”, disparó.

“El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó Kicillof, a horas del cierre de la campaña para las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre.

Kicillof señaló que “en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública”.

“Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”, concluyó.

La Feria contó con la participación de 57 expositores. El Banco Provincia estuvo presente, con asesoramiento sobre sus productos y servicios.

