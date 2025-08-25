Primera C: Ituzaingó empató 1 a 1 ante El Porvenir, y le saca dos puntos al escolta (Berazategui)

Ituzaingó empató 1 a 1, en Gerli, ante El Porvenir, por la 23° fecha de la fase de grupos de la Primera C. Los goles fueron anotados por Giovanni Centurión a los 24 minutos del segundo tiempo y Franco Ríos a los ’32 de esa misma etapa.

Con éste resultado, el Verde se mantiene como único puntero de la Zona A, con 42 puntos, a dos del escolta, Berazategui, próximo rival de El Porve el sábado 30 de agosto. Ituzaingó recibirá a JJ Urquiza en el estadio Carlos Sacaan.