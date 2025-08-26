La Matanza: En un encuentro con delegados, Julio Ledesma convocó a militar por Fuerza Patria

El Secretario del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, encabezó este mediodía un plenario de delegados en La Matanza, donde convocó militar por Fuerza Patria de cara a las próximas elecciones provinciales.

«Hemos decidido fijar posición y trabajar activamente en la campaña. No podemos mirar para el costado cuando nuestro país se está sumergiendo en la desesperación. Cada día me encuentro con padres y madres que no tienen trabajo, con chicos que no tienen para comer. El futuro de nuestros hijos está en riesgo y nosotros no podemos ser tibios», sostuvo.

El dirigente mercantil cuestionó con firmeza las políticas de precarización laboral impulsadas desde distintos sectores: «Pretenden instalar cooperativas dentro de los hipermercados para reemplazar puestos de trabajo genuinos. Eso no es modernización, es miserabilización del trabajo. No lo vamos a permitir».

En en Argentina «más del 40% de los trabajadores está en negro. Eso significa millones sin acceso a salud, educación ni jubilación» recordó. Y digo que «la precarización avanza sobre los jóvenes, sobre los repartidores, sobre cada familia que queda fuera del sistema».

«La jubilación de los trabajadores está en riesgo si no frenamos estas políticas de ajuste y saqueo», agregó.

El dirigente matancero subrayó además: «Nuestro sindicato ha construido escuelas, hoteles, espacios recreativos, servicios de salud y educación. Todo con buena administración y solidaridad. Pero para seguir haciéndolo necesitamos un gobierno que no ataque a los trabajadores, sino que los defienda».

En su mensaje, también llamó a la unidad militante: «Podemos tener diferencias entre compañeros, pero el enemigo no es el pueblo. El peronismo representa a su gente y por eso tenemos que caminar casa por casa, hablar con los vecinos y decirles la verdad: si el peronismo no gana, los trabajadores estamos complicados».

Finalmente, convocó a «dar un escarmiento en las urnas» «No podemos seguir siendo corderos mansos. Hay que militar con firmeza, convencer y fiscalizar. El futuro de nuestros hijos y de nuestra patria está en juego, y el SEOCA va a estar en la primera línea de esta pelea», apuntó.

Las candidatas de Comercio

Por su parte, la candidata a concejal Patricia Gardella agradeció la responsabilidad que le confirió el gremio para integrar la lista de concejales al sostener que “para mí es un orgullo, un honor, una demostración de confianza de nuestra conducción encabezada por Julio Rubén Ledesma”.

A la vez, convocó a los delegados del sindicato a poner todo el esfuerzo en la campaña: “Debemos trabajar para que esta campaña funcione de la mejor manera y para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones en el Municipio”.

En tanto, Ana María Melho recordó sus orígenes como vendedora en el populoso barrio de Gregorio de Laferrere y agradeció al SEOCA, organización que le permitió llegar al Concejo Deliberante de La Matanza.

“Nunca en mi barrio se dieron platos de comida, nunca se hicieron viandas, y ahora sí. Eso quiere decir que estamos muy graves. Entonces, si no tomamos conciencia y compromiso hacia el otro, seguimos en riesgo. Pongámosle garra, pongámosle sentimiento, pongámosle militancia, que eso lo sabemos hacer muy bien los peronistas”.