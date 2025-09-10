Primera C: Ituzaingó superó a Muñiz 2 a 0 y jugará la final por el ascenso directo ante Camioneros

Ituzaingó doblegó hoy a Muñiz en los últimos minutos para adjudicarse a Zona A y, a una fecha del cierre de la fase regular, clasificarse a la final por el ascenso directo a la 1ra B Metropolitana, donde deberá medirse ante Camioneros.

Miranda Moreira y Santiago fueron los encargados de romper la paridad y desatar la euforia de todo el banco de suplentes en el final de un partido difícil pero con desenlace positivo, como por lo general ocurre con el equipo de Matías De Cicco, quien regresó para hacer otra temporada heroica, tras un par de años para el olvido y sin rumbo futbolístico.

Los goles llegaron a los 37 y 46 del ST, cuando el local jugaba con uno y después dos menos. La mala para el visitante fue la expulsión de Alan Sotelo (1-0), quien pegó un cachetazo y un cabezazo, por lo que podría recibir una dura sanción.

Con esta victoria, el Verde llegó a 48 puntos y es inalcanzable para sus perseguidores. El sábado, en la última fecha, recibirá a Claypole, para pensar luego en la Final.

Será con formato ida y vuelta, el 20 y 27 de septiembre (horario a definir), definiendo en cancha de Camioneros, equipo que obtuvo más puntos en la tabla anual. El ganador subirá a la Tercera División, mientras que el perdedor se sumará al Reducido por el segundo cupo. Si hubiera empate en los 180 minutos, todo se definirá desde los doce pasos.