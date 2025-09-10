Morón: Observatorio Económico de la UM registró una suba de precios del 1,89 % durante agosto

Un día antes que INDEC publique el IPC de agosto, el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón informó que el nivel general de precios en el partido registró un incremento del 1,89% durante el mes pasado. Estuvo impulsado principalmente por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, cuyo incremento promedió el 2,97%.

Dentro de este rubro, los principales aumentos se observaron en Carne Picada Vacuna (6,83%) y Aceite de girasol (4,16%).

El rubro Salud mostró un incremento del 1,99%, con una incidencia de 0,53 puntos porcentuales en el índice general, explicado por subas en Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, destacándose el algodón (11,5%) y el nebulizador (6,74%).

En cuanto a Educación, se registró un alza del 1,63% durante agosto, con una incidencia de 0,28 puntos porcentuales en el nivel general, debido principalmente al aumento de las cuotas mensuales de los establecimientos de Educación Secundaria (2,59%) y Primaria (2,52%).

La variación acumulada de enero a agosto es de 24,56%, mientras que la variación interanual (septiembre 2024 a agosto 2025) alcanza el 38,00%.

Estos datos reflejan la evolución de los precios en el distrito y permiten monitorear el impacto de los distintos rubros en la economía local.

El informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas. El relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.

Esta tarde se publicarán datos de industria y construcción a julio de 2025. pic.twitter.com/AHp6OWiBR4 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 8, 2025